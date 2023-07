China perfura alguns dos poços mais profundos do mundo; saiba o motivo

Engenheiros chineses iniciaram a perfuração de um novo poço superprofundo na quinta-feira, 20. O objetivo é intensificar a busca por recursos naturais escondidos a dezenas de milhares de pés abaixo da superfície, segundo reportagem da CNN.

Um navio-tanque de gás natural liquefeito (GNL) sai do cais após descarregar no terminal de recebimento da PetroChina em Dalian, província de Liaoning, China, em 16 de julho de 2018 Foto: Chen Aizhu/Reuters

O poço eventualmente atingirá 10.520 metros no solo da Bacia de Sichuan, no sudoeste da China, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua. Engenheiros esperam encontrar uma reserva de gás natural, conforme o relatório.

O anúncio ocorre apenas algumas semanas após a China começar a perfurar outro poço superprofundo, que deverá atingir uma profundidade ainda maior de 11.100 metros, localizado na Bacia de Tarim, na região autônoma do noroeste da China, Xinjiang.

Ao serem concluídos, eles estarão entre os poços perfurados pelo homem mais profundos do mundo. A perfuração profunda permite que os cientistas aprendam mais sobre como a Terra foi formada, com a crosta atuando como uma linha do tempo geológica da formação do mundo. Também há fortes incentivos comerciais, segundo a reportagem: explorar reservas de energia potencialmente lucrativas.

O projeto mais recente na Bacia de Sichuan é operado pela PetroChina Southwest Oil and Gasfield Co, uma subsidiária da China National Petroleum Corporation, uma das maiores empresas de energia estatais da China, de acordo com a Xinhua.

A agência de notícias estatal disse que o esforço tem como objetivo explorar recursos enterrados profundamente, ao mesmo tempo em que “promove o progresso da tecnologia central e da capacidade de equipamentos de engenharia de petróleo e gás da China”.

A China, segunda maior economia do mundo e maior emissor de carbono do mundo, tem enormes necessidades energéticas. O líder chinês, Xi Jinping, declarou a segurança energética futura como uma prioridade de segurança nacional.