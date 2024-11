China aprova plano de US$ 1,4 trilhão para socorrer governos locais e reanimar economia

Em setembro, o banco central da China reduziu as taxas de juros de curto prazo e as taxas sobre hipotecas existentes, reduziu o pagamento mínimo inicial para a compra de habitações e liberou os bancos comerciais controlados pelo Estado do país para emprestar mais, incluindo para promover compras de ações.

Dúzias de cidades chinesas relaxaram as restrições à compra de casas nos últimos meses numa tentativa de fazer mais pessoas comprarem.

Um dos efeitos mais tangíveis até agora do empurrão para o estímulo foi uma alta nos mercados de ações da China, que estavam entre os piores desempenhos do mundo antes da recente virada. Mas desde as primeiras medidas do banco central em 24 de setembro, o CSI 300, um índice de grandes empresas que operam em Xangai e Shenzhen, saltou mais de 20%.