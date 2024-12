China proíbe exportações de minerais raros para os EUA, em guerra tecnológica

Donos de bets montaram offshores no Panamá e na Flórida com bicheiros e doleiros

Na segunda-feira, o governo Biden expandiu suas restrições à tecnologia para a China, proibindo a venda de certos tipos de chips e máquinas e adicionando mais de 100 empresas chinesas a uma lista de comércio restrito. As autoridades dos EUA caracterizaram os limites como uma ação de rotina para atualizar as restrições existentes e fechar as brechas que algumas empresas usaram para contornar as proibições.

Foi a terceira ação significativa nos últimos três anos na tentativa do governo Biden de impedir que a China de alcançar os Estados Unidos em tecnologias de ponta. O governo Biden tem expandido constantemente outras restrições para fazer negócios com a China, como restringir o investimento dos EUA em determinados setores chineses e bloquear os veículos elétricos chineses devido à preocupação de que seus sistemas operacionais possam compartilhar dados com Pequim.

Quais são os planos anunciados por Trump

Trump prometeu suas próprias medidas agressivas que reduziriam ainda mais o comércio entre os países. Por exemplo, ele fez campanha com a promessa de adicionar tarifas de 60% ou mais sobre os produtos chineses e remover as chamadas relações comerciais normais permanentes com a China, o que também resultaria em tarifas mais altas sobre os produtos chineses.