Chineses migram para o México em busca de empregos, um futuro e um gostinho de liberdade

CIDADE DO MÉXICO (AP) - Apesar de seu emprego bem remunerado na área de tecnologia, Li Daijing não hesitou quando seu primo pediu ajuda para administrar um restaurante na Cidade do México. Ela fez as malas e deixou a China rumo à capital mexicana no ano passado, sonhando com uma nova aventura.

PUBLICIDADE A mulher de 30 anos de Chengdu, a capital da província de Sichuan, espera um dia abrir um negócio online, importando móveis de seu país de origem. “Eu quero mais”, disse Li. “Quero ser uma mulher forte. Quero independência.” Li faz parte de uma nova onda de migrantes chineses que estão deixando seu país em busca de oportunidades, mais liberdade ou melhores perspectivas financeiras num momento em que a economia da China desacelerou, as taxas de desemprego entre os jovens estão altas e as relações com os EUA e seus aliados azedaram.

Duan Fan, proprietário do ‘Nueve y media’, um restaurante no elegante bairro Roma Sur, na Cidade do México Foto: Eduardo Verdugo/AP

Embora a patrulha de fronteira dos EUA tenha prendido dezenas de milhares de chineses na fronteira entre os EUA e o México no ano passado, milhares estão fazendo do país latino-americano seu destino. Muitos têm a esperança de abrir seus próprios negócios, aproveitando a proximidade do México com os EUA.

No ano passado, o governo mexicano emitiu 5.070 vistos de residência temporária para imigrantes chineses, o dobro do ano anterior, fazendo com que a China ficasse em terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos e da Colômbia, como a origem dos imigrantes que receberam as autorizações.

Uma diáspora profundamente enraizada, que fomentou fortes redes familiares e de negócios ao longo de décadas, torna o México atraente para os recém-chegados chineses; o mesmo acontece com a crescente presença de multinacionais chinesas no México, que se estabeleceram para estar perto dos mercados das Américas.

“Muitos chineses começaram a vir para cá há dois anos - e essas pessoas precisam comer”, disse Duan Fan, proprietário do ‘Nueve y media’, um restaurante no elegante bairro Roma Sur, na Cidade do México, que serve a comida apimentada de Sichuan, sua província natal.

Publicidade

“Abri um restaurante chinês para as pessoas poderem vir aqui e comer como fazem em casa”, disse ele.

Duan, de 27 anos, chegou ao México em 2017 para trabalhar com um tio que tem uma empresa atacadista em Tepito, perto do centro histórico da capital. Mais tarde seus pais se juntaram a ele.

Diferentemente das gerações anteriores de chineses que chegaram ao norte do México, vindos da província de Guangdong, no sul da China, os recém-chegados têm maior probabilidade de vir de toda a China.

Dados do último censo de 2020 do Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México mostram que os imigrantes chineses estão concentrados principalmente na Cidade do México. Há uma década, o censo registrou a maior concentração de chineses no Estado mais ao norte da Baja California, na fronteira entre os EUA e o México, em frente à Califórnia.

Produtos chineses são vendidos num supermercado no centro da Cidade do México Foto: Eduardo Verdugo/AP

PUBLICIDADE A chegada das multinacionais chinesas está levando a um influxo de “pessoas do leste da China, mais instruídas e com um histórico global mais amplo”, disse Andrei Guerrero, coordenador acadêmico do Centro de Estudos China-Baja California. Em um bairro de classe média da Cidade do México, Viaducto-Piedad, próximo à histórica Chinatown da cidade, uma nova comunidade chinesa vem crescendo desde o final da década de 1990. Os imigrantes chineses não apenas abriram empresas, mas também criaram espaços comunitários para eventos religiosos e recreação infantil. Viaducto-Piedad é reconhecida pelos próprios chineses como a verdadeira “Chinatown” da Cidade do México”, disse Monica Cinco, especialista em migração chinesa e diretora-geral da Fundação Educa México.

Publicidade

“Quando eu lhes perguntava por que, eles me diziam que é porque vivemos aqui. Temos lojas para consumo chinês, salões de beleza e restaurantes só para chineses”, disse ela. “Eles moram lá. Há uma comunidade e várias escolas públicas na área que têm uma população chinesa significativa.”

No centro da Cidade do México, os empresários chineses não só abriram novas lojas de atacado, mas também assumiram o controle de dezenas de edifícios. Às vezes, eles se tornam fonte de tensão com as empresas e os moradores locais, que dizem ser prejudicados com a expansão das empresas de propriedade chinesa.

Em alta Economia Incorporadora gaúcha ganha pela terceira vez o Master Imobiliário Êxodo chinês: com o fim do ‘boom’ econômico, o Japão emerge como opção para quem deixa a China Como seu hobby pode render um emprego melhor; conheça nova tendência e o que CEOs pensam disso Em um minimercado, num bairro movimentado do centro da cidade, que vende produtos chineses, como cogumelos secos de orelha-de-pau e asas de pato picantes embaladas a vácuo, Dong Shengli, de 33 anos, disse que se mudou de Pequim para a Cidade do México há alguns meses para ajudar a administrar a loja de alguns amigos. Dong - que desde então encontrou um emprego em um atacadista que importa tênis e roupas de grife falsificados - disse que havia trabalhado na Comissão Nacional de Energia da China, mas foi persuadido por seus amigos a vir para cá. Ele planeja explorar as possibilidades de negócios no México, mas a China ainda o atrai. “Minha esposa e meus pais estão na China. Minha mãe é idosa, ela precisa de mim”, disse ele. Outros estão deixando a China em busca de mais liberdade. Esse é o caso de Tan, de 50 anos, que deu apenas seu sobrenome por preocupação com a segurança de sua família, que permanece na China. Ele chegou ao México este ano, vindo da província de Guangdong, no sul do país, e conseguiu um emprego por alguns meses em um Sam’s Club. Em seu país, ele conseguiu vários empregos, inclusive em uma fábrica de produtos químicos e escrevendo artigos para revistas durante a pandemia. Mas ele se irritou com o que descreveu como uma atmosfera repressiva na China. “Não é apenas a opressão no local de trabalho, é a mentalidade”, disse ele. “Posso sentir a regressão política, o retrocesso da liberdade e da democracia. As implicações disso fazem com que as pessoas se sintam doentes. Portanto, a vida é muito dolorosa.”

Publicidade

O que chamou sua atenção na Cidade do México foram os protestos que frequentemente lotam as principais avenidas da cidade - prova, segundo ele, de que a liberdade de expressão pela qual ele anseia existe neste país.

Leia também Por que é tão difícil para a China consertar sua economia doente

No restaurante onde ela ainda ajuda, no badalado bairro de Juárez, Li disse que o México se destaca como uma terra de oportunidades para ela e para outros chineses que não têm parentes nos EUA para ajudá-los a se estabelecer no país. Ela disse que deixou a China em parte pela cultura competitiva do local de trabalho e dos altos preços dos imóveis.

“Na China, todo mundo economiza dinheiro para comprar uma casa, mas é muito caro conseguir uma”, disse ela.

Autoconfiante e com um sorriso contagiante, Li disse que espera que suas habilidades trabalhando como promotora de vendas para a gigante chinesa de tecnologia Tencent Games a ajudem a progredir no México.

Um arco doado pelo governo chinês adorna praça na Cidade do México Foto: Eduardo Verdugo/AP

Ela diz que não conheceu muitas mulheres chinesas como ela na Cidade do México: recém-chegadas, jovens e solteiras.

A maioria é casada e está se mudando para o México para se reunir com seus maridos. “Vir para cá é enfrentar algo desconhecido”, disse ela.

Li não sabe quando poderá realizar seus ambiciosos planos de negócios, mas tem ideias: por exemplo, ela imagina que na província de Henan poderia conseguir cadeiras, mesas e outros móveis por um bom preço. Enquanto isso, ela está vendendo móveis importados para o México por um amigo chinês na plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre.

Publicidade

“Não sou casada, não tenho namorado, sou apenas eu mesma”, disse ela. “Portanto, vou trabalhar duro e lutar’.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.