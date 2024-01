Uma cobertura de três andares em Dubai de aproximadamente 7.220 metros quadrados, salas de “criogenia” e de relaxamento em camas de feno, está à venda por 600 milhões de dirhams, o equivalente a cerca de R$ 802,4 milhões. As informações são de reportagem do The Guardian.

A “super penthouse R1″ na Palm Jumeirah, o grupo de ilhas artificiais com formato de palmeira no emirado, é anunciada pelo seu desenvolvedor como “a maior cobertura em Dubai”.

A propriedade ocupa os três andares superiores do Raffles The Palm Dubai Residences, um edifício de apartamentos de serviço que se promove como “um lugar tão distante do cotidiano que cada dia parece que você está vivendo em um sonho”.





Cobertura ocupa os três andares superiores do Raffles The Palm Dubai Residences Foto: Raffles The Palm Dubai Residences/Divulgação

O apartamento possui oito quartos, uma “extravagante mesa de jantar para 20 pessoas” e um bar “construído com bom gosto”.

Os moradores têm acesso ainda a “uma academia de alta qualidade, área de spa e bem-estar que inclui uma sala de criogenia e uma sala de relaxamento com feno”.

Sala de cinema que fica em local parcialmente externo da cobertura Foto: Raffles The Palm Dubai Residences/Divulgação

A cobertura possui também uma piscina externa, bar e área de churrasco, minigolfe, jardim de meditação, sala de cinema, quadra de basquete, 10 vagas de estacionamento, um lounge de charutos e um “bar com vistas de 360 graus do Golfo Árabe e do horizonte”.