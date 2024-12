Opinião | Desdolarização no Brics não será viável por muito tempo

Durante a última Cúpula do Brics, realizada em outubro/2024, em Kazan, na Rússia, a substituição do dólar por uma moeda comum foi tema de grande destaque. Dilma Rousseff, ao seu estilo, referiu-se “ao uso do dólar como arma”. O presidente Lula da Silva, na mesma ocasião, afirmou que o bloco precisa avançar na criação de meios de pagamento alternativos entre si, fugindo da necessidade de uso do dólar.

A retórica esquentou há alguns dias com as afirmações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais: “Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do Brics nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano, caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana”.

Por ser tema técnico, essa polarização política é descabida. Afinal, vivemos em um mundo de moeda fiduciária, mercados financeiros globalizados, onde a maior parte das transações internacionais é feita pelo setor privado e com predominância, pelo menos nas democracias, de regimes de livre flutuação cambial.