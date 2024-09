Argumento aqui que os problemas envolvidos nessas propostas são mais complexos do que parecem, por razões técnicas e políticas. Ademais, tais propostas são insuficientes para viabilizar o cumprimento das regras do arcabouço fiscal.

Com relação às desvinculações, há um interessante trabalho elaborado recentemente pela Secretaria do Tesouro Nacional com base no seu cenário econômico de janeiro de 2024. Nesse estudo, além das regras atuais, foram testados os efeitos fiscais de três outros cenários para proteção das dotações orçamentárias nessas rubricas, a saber: a) crescimento da população; b) evolução do PIB real per capita e c) evolução pelos mesmos índices a serem aplicados para as despesas primárias totais de acordo com as normas do atual arcabouço fiscal.