Faça dieta financeira após o Natal

É bem comum que, passado o período que vai do Natal ao Ano-Novo, as pessoas se imponham uma dieta para contrabalançar os excessos da ceia, do panetone, dos espumantes, do peru etc. É uma forma de retomar a rotina após um período festivo, de congraçamento familiar e de afastamento da dura realidade de todos os anos. Isso em termos alimentícios. Também proponho uma 'dieta financeira' pós-festas, a fim de equilibrar as contas.

Controle os gastos

Como funciona isso? Assim que as festas terminarem, faça as contas. Eu sei, é muito chato e, na maioria das vezes, um tanto assustador. Dificilmente teremos mantido disciplina de gastos, frente aos apelos de presentes, comidas natalinas e brindes de Ano-Novo. Isso é totalmente compreensível, mas a vida vai continuar e as contas vão chegar.

Se constatar que faltará dinheiro para pagar todos os boletos, não espere a inadimplência de braços cruzados. Converse com o (a) gerente responsável por sua conta-corrente, e veja se há alguma linha de crédito de curto prazo, que lhe dê fôlego para chegar aos próximos pagamentos. Caso as dívidas sejam no cartão de crédito, vale a pena fazer um consignado ou empréstimo pessoal.

Mas, atenção: compare o Custo Efetivo Total (CET) dos empréstimos em vários bancos. Não somente a taxa de juros, mas o CET, que inclui todos os encargos, tributos, taxas e despesas vinculadas à operação.

Se tiver dinheiro aplicado na poupança ou em outro investimento, vale a pena retirar para pagar as contas atrasadas. Certamente as taxas que incidirão sobre suas dívidas serão muito maiores do que os ganhos em qualquer aplicação financeira.

Você talvez se pergunte por que estou falando disso agora, antes do Ano-Novo? Porque é possível que ainda não tenha feito todas as compras para esta festividade, e ainda dê tempo de economizar um pouco.De qualquer forma, Feliz 2024, com muita esperança de dias melhores!