Colômbia e Brasil olham para um período de transição energética diferente, diz ministro de Petro

BOGOTÁ - O ministro de Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia, Germán Umaña Mendoza, reafirmou que seu país não vai explorar petróleo na região amazônica — um tema de divergência entre Colômbia e Brasil que causou atritos entre os dois durante a Cúpula da Amazônia, realizada em Belém, em agosto.

“Nosso presidente (Gustavo Petro) já disse que um presidente é mais ambientalista que o outro. Só não disse qual”, afirmou o ministro na manhã desta segunda, 30, em Bogotá, em evento promovido pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

“A Colômbia não vai explorar petróleo na Amazônia. O Brasil vai. Os dois países estão olhando para um período de transição energética diferente. Lula e Petro pensam que é preciso fazer a transição, mas uns pensam que é responsabilidade de todos, que todos devem se comprometer, e outros que temos de mostrar que a transição precisa andar mais rapidamente”, acrescentou.

Mendonza disse ainda que a maioria dos países do mundo está consciente de que é preciso substituir o petróleo e o carvão, além de acelerar a transição.

Presidente colombiano, Gustavo Petro, se opõe a concessão de novas licenças para exploração de petróleo no país Foto: Luisa Gonzalez/Reuters

A posição do governo Petro em relação à indústria petroleira é polêmica no meio empresarial do país, que questiona como o governo vai financiar a transição energética se cortar a exploração de óleo e gás. Hoje, o petróleo é o principal produto de exportação da Colômbia.

Segundo Mendonza, essa questão não afasta os dois governos liderados por representantes de esquerda. Petro é o primeiro presidente de esquerda da história colombiana. “Em 90% dos temas comuns aos países estamos de acordo.”

Continua após a publicidade

*A repórter viajou a convite da OMC