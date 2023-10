Agora independente, banco de investimento do ABC Brasil busca aquisições

O banco de investimento participou de 60 emissões de renda fixa em 2022 Foto: Rafael Henrique/Rafapress/Adobe Stock

O ABC Brasil deu início em setembro as operações de seu banco de investimento, como empresa independente, no modelo de “partnership”. O ABC segue, entretanto, como controlador e a “separação” dos negócios tem como principal objetivo trazer autonomia para que alternativas de crescimento possam ser avaliadas com maior foco e agilidade. A nova instituição tem Cesar Mindof como CEO, Gustavo Bellon como responsável pelas áreas de mercado de dívida e “Project finance”, e Ricardo Rocha na interface com o mercado em renda fixa e renda variável.

Mindof disse à Coluna que a ideia é buscar crescimento orgânico, voltado às áreas de securitização e operações estruturadas, e não orgânico, por meio de aquisições. “Vamos estudar atividades em áreas relacionadas ao banco de investimento, como de gestão de ativos, de fortunas e corretora”, contou. Além disso, o executivo disse que o modelo de “partnership” é uma forma de atrair e reter profissionais para a instituição, contribuindo nesse processo.

Em 2022, o banco de investimento participou de 60 transações de renda fixa, assessorando companhias em captações de recursos por meio de emissão de debêntures e certificados de crédito imobiliário (CRIs) e do agronegócio (CRAs).

Instituição tem participado de até oito fusões e aquisições por ano

Em operações de M&A (fusões e aquisições), o banco tem participado de quatro a oito anualmente. No ano passado, assessorou a venda de dois ativos de geração de energia renovável da Brookfield para a CSN e a fusão da Pare Bem, do fundo Pátria, com a Indigo Brasil e ainda a venda dos ativos logísticos Transbarge Navegación da Vale para a J&F Mineração.

Este ano, a expectativa é que o número de operações em renda fixa fique próximo do realizado no ano passado, muitas deles concentrados no segundo semestre, já que nos primeiros seis meses do ano o mercado foi afetado pelos eventos de Americanas de Light.

O ABC começou a dar assessoria a empresas em operações de renda variável em 2020, quando participou do sindicato de bancos das ofertas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) da Sequoia, AgroGalaxy e Smartfit. Na mesma época, o braço de banco de investimento do ABC voltou-se à estruturação de financiamento de projetos (Project Finance), uma vez que 20% de sua carteira de crédito está relacionada a infraestrutura.





