Apenas 2% da captação de ‘private equity’ e ‘venture capital’ vem de fundos de pensão

Em relatório, a Pebay.info descreve que os fundos de pensão brasileiros passaram a investir em PE e VC na segunda metade dos anos 1990. No entanto, foi somente após a regulamentação dos fundos de investimento em participação (FIPs), em 2003, e a abertura do mercado de IPOs (ofertas públicas iniciais, na sigla em inglês), em 2004, que os fundos de pensão passaram a realizar investimentos de forma consistente nessa classe de ativos, e viram “retornos expressivos” nos anos seguintes. Isso encorajou o aumento de alocações no segmento.

Porém, em 2015, a Pebay.info aponta que o mercado financeiro brasileiro viveu uma crise econômico-política, com a deflagração de investigações de suspeita de corrupção envolvendo políticos e grandes empresas, bem como o uso de FIPs para tal fim. “Tais operações acabaram por responsabilizar executivos de fundos de pensão e prestadores de serviço de FIPs, o que assustou e retraiu a comunidade dos fundos de pensão. Alguns, em particular os maiores, removeram a classe de FIPs de suas políticas de investimento. Tais investidores também buscaram vender suas carteiras de FIPs no mercado secundário”, descreve o relatório.

Então, se até 2010 os fundos de pensão representavam em torno de 45% do valor de VC e PE captado por “safra”, o número caiu para menos de 11% do volume captado anualmente. Em 2022, chegou a cerca de 2%, onde está atualmente.