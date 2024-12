Após captar abaixo do esperado em IPO nos EUA, Brazil Potash estuda alternativas

A companhia esperava levantar, inicialmente, entre US$ 100 milhões e US$ 150 milhões, mas acabou captando apenas US$ 30 milhões. “Foi praticamente um deal privado”, disse uma fonte.

A companhia, que chegou ao mercado lá fora avaliada em US$ 640 milhões, agora estuda como levantar os recursos restantes, e entre as opções estão uma captação no mercado local por meio de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) ou uma subsequente (follow-on) nos Estados Unidos. Ambas as opções dependerão de uma melhora nas condições do mercado, a qual não se tem visibilidade, acrescentou a fonte.

Cenário prejudicou o negócio

De acordo com esta fonte, o cenário de instabilidade do ponto de vista macroeconômico, especialmente a discussão quanto ao pacote de corte de gastos do governo que ocorria no mês passado, somado ao fato de que o retorno previsto do projeto aconteceria a partir de quatro anos, prejudicou a oferta. Isso porque, boa parte dos fundos que estavam na ponta compradora eram brasileiros. “Havia poucos fundos estrangeiros”, acrescentou a fonte.