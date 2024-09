Após crescer 70% em três anos, HCor sobe patamar de P&D, com aporte de R$ 162 milhões

No total, serão R$ 162,2 milhões no período, aplicados em pesquisas e integração de protocolos clínicos para o tratamento de doenças cardiovasculares e oncológicas. Até então, a verba anual para pesquisa e desenvolvimento (P&D) era de R$ 20 milhões anuais.

O salto acontece após a instituição ter recebido R$ 300 milhões em investimentos nos últimos quatro anos, destinados à modernização e ampliação de sua infraestrutura. O hospital foi de 240 para 295 leitos, com previsão de chegar a 340 leitos. Na ponta do lápis, isso significou que o faturamento de R$ 700 milhões, em 2020, alcançasse R$ 1,2 bilhão no ano passado, um crescimento de 70%. Até 2027, a expectativa é chegar a R$ 1,5 bilhão com mais uma unidade, além das do Paraíso e da Cidade Jardim, em São Paulo.

Envelhecimento da população

Por trás do maior investimento em P&D em oncologia e cardiologia, está o envelhecimento da população, já que pessoas mais velhas tendem a desenvolver mais tumores. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2030, o câncer passará as doenças cardiovasculares como principal causa de morte da população no mundo, realidade já presente em alguns países desenvolvidos.

Assim, o HCor resolveu integrar as duas especialidades, para mitigar a carga dessas doenças. “É um projeto que tem pesquisa, mas também tem cuidado ao doente, ampliação de áreas de atendimento, aumento de leitos e de equipamentos”, afirma Fernando Torelly, CEO do HCor. “É ciência e inovação, com ampliação de estrutura.”