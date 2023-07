Após Vero e Americanet, mercado visualiza próximas candidatas à fusão

Torre de telecomunicações nos EUA. REUTERS/Mike Blake Foto: REUTERS / REUTERS

A fusão entre os provedores regionais de internet Vero e Americanet, anunciada nesta semana, vai servir como um estímulo para que outras empresas do setor também se movimentem para ganhar musculatura e encarar a competição cada vez mais acirrada em banda larga. Nesse sentido, agentes do mercado de telecomunicações já começaram a traçar um rascunho das próximas candidatas a participar de fusões e aquisições.

O time do BTG Pactual acredita que a consolidação virá em fases, conforme descrevem os analistas Carlos Sequeira, Osni Carfi e Guilherme Guttilla, em relatório do banco. A primeira fase consiste na compra das empresas pequenas pelas grandes, algo que aconteceu dezenas de vezes nos últimos anos. A segunda fase é a consolidação envolvendo grandes provedores - justamente a etapa cujo início simbólico acaba de ocorrer. A terceira onda virá mais adiante, quando as grandes teles nacionais buscarão absorver esses provedores regionais mais parrudos.

A fusão entre Vero e Americanet colocará outros provedores de internet no modo de negociação, estima o BTG Pactual. Isso porque a combinação das operações faz todo sentido para ganho de escala e defesa do território contra concorrência. Por isso, é de se imaginar que as próximas fusões envolvam empresas com atuação em áreas adjacentes. Por exemplo: a Vero tem 812 mil clientes nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Por sua vez, a Americanet conta com 612 mil assinantes em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Ou seja, as redes têm uma localização complementar. Aí que está a atratividade da combinação dos negócios.

Com esse raciocínio em mente, o BTG Pactual aponta como candidatas naturais a uma fusão: a Desktop, com 968 mil clientes em São Paulo; a vizinha Algar, 799 mil clientes, principalmente em Minas Gerais; e a Ligga, 364 mil, concentrada no Paraná. Todas as operações são adjacentes.

Descendo no mapa do Brasil, o BTG Pactual também vêm sentido em um acordo envolvendo provedores com presença em um ou mais Estados da Região Sul, como são os casos de Unifique, 663 mil clientes; Ligga, 364 mil; e MhNet, 319 mil. Um negócio envolvendo alguma dessas três criaria um grupo dominante no Sul, dizem os analistas do banco. Eles lembram ainda que a própria Vero está bem posicionada nessa área e também poderia considerar alguns alvos relativamente grandes por ali.