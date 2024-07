Área vaga em escritórios cai para menor nível em três anos, mas segue alta

A despeito disso, há muitos espaços vagos nesse segmento, o que ainda favorece os inquilinos. A vacância é considerada equilibrada quando gira entre 12% e 15%. Acima disso, os inquilinos têm mais poder de barganhar os aluguéis. Abaixo, a vantagem costuma ser dos proprietários dos imóveis.

A pesquisa mostrou que os contratos de locação (absorção bruta, no jargão) fechados no segundo trimestre em São Paulo representaram 151,2 mil m², um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2023.

A região com mais novas transações foi a Berrini, com um total de 23 mil m². Aparece aí a CNBC, emissora que vai estrear no País, contratou 1 mil m² no edifício Berrini One. Outra locação grande foi da montadora Stellantis, que acertou 2,8 mil m² no WTorre Morumbi.

Com isso, o saldo entre áreas alugadas e devolvidas (absorção líquida) em São Paulo foi positivo em 49,2 mil m², o que representa um crescimento, de fato, na ocupação dos escritórios. O dado aponta para uma reversão em relação ao segundo trimestre do ano passado, quando o indicador ficou negativo em 13,3 mil m². Ou seja, naquele período houve mais devoluções que novas locações.