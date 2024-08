Bancos aceitam desconto maior e diminuem exposição à dívida da Americanas

Foram os casos do Itaú Unibanco e do Banco do Brasil, que optaram por entrar no leilão reverso através do qual a Americanas pagou parte das dívidas à vista, com um desconto sobre o valor original. Desta forma, o montante que a empresa devia a esses dois bancos caiu. Eles também receberam ações, mas em escala menor.

Na parte acionária, com a capitalização da companhia, feita pelos acionistas de referência e pela conversão de dívidas de credores, somado os bônus de subscrição, 49,5% das ações ficam com acionistas de referência e 48,1% das ações ficam com credores, o que deixou 2,4% para minoritários.

O Itaú ficou com 1% do capital da varejista, segundo apurou a Coluna. O BB ficou com 3%, e repassou essa fatia a um fundo. Ou seja: não se tornou acionista da Americanas de forma direta. Essa é uma estratégia comum em casos em que credores financeiros acabam se tornando acionistas das companhias, justamente para reduzir a exposição dos balanços aos ativos que passam a deter.