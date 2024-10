Bradesco dobra aposta em renda fixa com reforço no time do banco de investimento

Banco vê perspectiva de que fôlego do mercado de crédito privado se mantenha em 2025 Foto: Alex Silva / Estadão

Com o mercado de renda fixa brasileiro vivendo seu melhor momento historicamente, o Bradesco quase dobrou a área do banco de investimento, o Bradesco BBI, que assessora empresas na busca de recursos no mercado de capitais através da emissão de títulos de dívida. Este ano, foram contratados 12 profissionais para originar as transações junto às companhias e outros seis para distribuir os títulos, majoritariamente debêntures, mas que podem ser certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) ou imobiliário (CRIs). No total, o segmento de renda fixa crédito privado do BBI saiu de 37para 55 especialistas.

PUBLICIDADE Um dos focos desse movimento foi a distribuição de papéis para pessoas físicas, já que entre investidores institucionais a presença do banco é madura. A participação das pessoas físicas no mercado de renda fixa tem crescido e especialmente nos últimos três anos, diante da escalada do juro e aumento do risco na Bolsa. Esse investidor responde por um terço do mercado de renda fixa e tem apetite especial por títulos com rendimento isento de imposto de renda. O vice-presidente de Atacado do Bradesco, Bruno Boetger, afirma que 2025 deve ser um ano novamente forte para o mercado de crédito privado, o que torna o reforço de equipe ainda mais importante. O BBI não fez mudanças na equipe responsável por renda variável, por entender que mesmo sem operações em andamento, é necessário manter o contato com os clientes para quando a janela se abrir. Volume maior tem compensado receita média mais baixa A produção de transações de emissão de dívida tem uma receita - fee - inferior à proporcionada pelas operações assessoradas para captação no mercado de ações. Mas o volume de operações tem sido gigante no mercado e, portanto, acaba proporcionando um ganho em escala e uma fidelização das empresas para outros negócios. No primeiro semestre deste ano, as receitas do BBI com assessoria financeira e de mercado subiram 93,1% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 680 milhões.

Embora possa haver a percepção de que o mercado de capitais esteja concorrendo com as operações de crédito tradicionais dos bancos, na verdade, tem contribuído para o retorno das instituições. Muitas vezes os próprios bancos que originam ficam com os papéis em tesouraria, sendo remunerados pelo juro dos títulos e com a opção de vendê-los mais adiante.

