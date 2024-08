BTG e Vamos abrem caminho alternativo ao CRA para emissões ligadas ao agro

Uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), do início do ano, apertou as regras para emissão de CRAs, tornando o instrumento acessível apenas às empresas que tenham acima de dois terços de sua atividade econômica relacionada ao agronegócio. Pela nova orientação, nem mesmo coligadas podem captar com CRAs, o que fez com que a Engelhart buscasse os CDCAs.

A operação da Engelhart teve o BTG Pactual e a XP como coordenadores da oferta, para a qual encontraram demanda de R$ 12,5 bilhões. A Vamos anunciou esta semana uma emissão de R$ 685 milhões, que pode chegar a R$ 856 milhões, se houver demanda para ser ampliada em 25%. BTG Pactual e a XP estão também à frente da emissão da Vamos. A expectativa é que outras operações venham em seguida.

‘Debênture do agronegócio’

O sócio de Mercado de Capitais & Securitização do Tauil & Chequer Advogados, associado ao Mayer Brown, Bruno Cerqueira, já chama os CDCAs de “debêntures do agronegócio”. Segundo ele, a lei que rege os CDCAs é de 2004. A destinação dos recursos também é voltada à atividade do agronegócio. O escritório assessorou a Engelhart em sua captação.

O advogado afirma que esta é a primeira vez que os CDCAs são distribuídos ao mercado, embora já fossem usadas para captação em operações privadas. Cerqueira acredita que outras empresas deverão utilizar o instrumento, em transações maiores, já que alcançam pessoas físicas, investidores institucionais, incluindo as instituições financeiras que podem utilizar o papel como lastro para emissões de Letras Financeiras do Agronegócio (LCA). Entretanto, o advogado explica que as instituições financeiras não podem, por legislação, adquirir os CDCAs que sejam emitidos por empresa do mesmo grupo.