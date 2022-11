Cemig Sim planeja investir R$ 500 mi em 20 usinas solares

Publicidade

Usinas serão implantadas em 15 cidades mineiras e a energia será vendida por meio de geração distribuída Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

A Cemig SIM, subsidiária da Cemig, pretende investir R$ 500 milhões para construir 20 usinas solares fotovoltaicas em Minas Gerais. O valor foi aprovado pelo conselho de administração da holding na última semana, e agora a empresa fará uma licitação de engenharia para a construção dos empreendimentos.

Fontes ouvidas pelo Broadcast Energia disseram que os empreendimentos serão implantados em 15 municípios mineiros, e devem adicionar até 70 MWp ao portfólio da Cemig SIM.

Energia será vendida no modelo de geração distribuída

A energia dessas usinas será vendida no modelo de geração distribuída (GD), no qual a produção ocorre próxima ao local onde a eletricidade será consumida. Desse modo, ela é injetada na rede de distribuição e gera créditos nas contas de luz dos consumidores, que chegam a pagar aproximadamente 30% mais barato do que os valores praticados no mercado regulado, onde atuam as concessionárias de distribuição. Além da economia, outro atrativo dessa modalidade é permitir o consumo de energia renovável.

Já para a Cemig, a vantagem é que a atuação por meio da Cemig SIM estanca em parte a perda de clientes da distribuidora para a GD. No terceiro trimestre deste ano a empresa viu o consumo de energia de sua distribuidora cair 1,9%, em parte devido ao avanço da geração distribuída em sua área de concessão.

