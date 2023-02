Chance de brasileiro pagar dívida com mais de seis meses de atraso é de só 5%

A maior fonte de dívida das pessoas é o cartão de crédito, com 86,6% dos passivos, mostra a pesquisa da Deep Center Foto: JF DIORIO /ESTADÃO

Os principais bancos divulgaram balanços do quarto trimestre com taxas de inadimplência em alta e fortes aumentos de provisões para possíveis calotes, um sinal de cautela com o crédito neste começo de 2023, que começa com nível recorde de endividamento das famílias. E um estudo da empresa de análise de dados Deep Center mostra que para dívidas vencidas há pouco tempo, menos de um mês, há até uma alta disposição das pessoas para quitarem seus débitos. Mas se a dívida - ou parcela da dívida - venceu há mais de 6 meses, a probabilidade de pagamento é de apenas 5%. Para atrasos de até 30 dias, o estudo revelou uma chance de 68% de pagamento da dívida pelos brasileiros.

A pesquisa mostra ainda que o valor médio de uma dívida no Brasil é de R$ 4.493,90. Em relação ao perfil dos inadimplentes, pessoas de 26 anos a 40 anos representam parcela importante, com 34,8% dos endividados. E o valor médio de uma dívida no Brasil é de R$ 4.493,90. E o endividamento das pessoas está em nível recorde, com 77,9% das famílias brasileiras endividadas, segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A maior fonte de dívida das pessoas é o cartão de crédito, com 86,6% dos passivos, mostra a pesquisa da Deep Center. Em seguida aparecem os tradicionais carnês de lojas, com 19% do total. Nas demais linhas, financiamento de carro tem 10,4%, crédito pessoal, 9%; financiamento de casa, 8,1%; crédito consignado, 5,5%; e cheque especial representa 5,4%. Levantamento mais recente da Serasa mostra que há 69,43 milhões de pessoas com nome restrito entrando no País, segundo dados de dezembro.

Este texto foi publicado no Broadcast Energia no dia 20/02/2023, às 14h34

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.