Chef Janaína Torres abrirá empório em prédio que será revitalizado no Centro

Janaína Torres no bar do seu apartamento, no Copan. Chef é protagonista do movimento de revitalização do Centro de São Paulo Foto: Felipe Rau / Estadão

Eleita a melhor chef mulher do mundo pelo The World’s 50 Best, Janaína Torres definiu o local onde abrirá o seu novo empreendimento no Centro de São Paulo. Esta é a região onde ela nasceu, cresceu e estabeleceu seus restaurantes - o Bar da Dona Onça, no Copan; a Casa do Porco, a lanchonete Hot Pork e a Sorveteria do Centro - contribuindo para revitalizar a região em parceria com o chef Jefferson Rueda, sócio e ex-marido.

PUBLICIDADE A Coluna apurou que o endereço escolhido para o próximo negócio é a Rua Araújo na esquina com a Rua General Jardim, bem em frente à Casa do Porco. O próximo negócio da chef se chamará ‘A Brasileira’ e será formado por um empório com dois restaurantes, um modelo semelhante ao que o Eataly popularizou em diversos países. O projeto - ainda em formulação - será voltado à comida popular brasileira, com venda de produtos nacionais e inspiração em pratos da tradição mineira e baiana, sua especialidade. O empório funcionará no térreo do edifício onde funcionava a secretaria municipal de saúde, na Vila Buarque. Hoje, o espaço está desocupado e fechado. Nos próximos meses, o prédio será totalmente reformado pela Planta.Inc, incorporadora que está avançando em projetos de retrofits de prédios antigos na região, e contará com investimento de um fundo imobiliário em fase de captação de recursos pela gestora Rio Bravo. Os andares superiores serão convertidos em apartamentos. A previsão é que tudo fique pronto no ano que vem. A Vila Buarque virou o epicentro dos retrofits de prédios antigos no Centro de São Paulo, que consistem na reforma e na adaptação dos imóveis para novos usos. Esse movimento foi despertado pela chegada de restaurantes, além de lojas, serviços, lazer e cultura em uma área que já tinha muita oferta de transporte público e proximidade de locais de trabalho. Além da disputada Casa do Porco, a vizinhança do futuro empório da chef Janaína já conta com Braz Elétrica, Z-Deli e Almanara, a balada Tokyo, a casa noturna Love Cabaré, entre pontos que atraem o público. Tudo isso incentivou as pessoas a não só visitarem como também voltarem a morar nesse pedaço do Centro paulistano.

Um grande exemplo fica na mesma Rua Araújo. Trata-se do Edifício Renata Sampaio, construído na década de 1950, tombado pelo seu valor histórico e arquitetônico. O antigo prédio de escritórios estava ocioso, foi transformado em apartamentos com serviços de hotelaria e reaberto ano passado, sendo comprado pela multinacional canadense Brookfield em seguida. O idealizador do restaurante Cora, Rafael Capobianco, vai inaugurar nos próximos dias um negócio que funcionará como café, bar e restaurante no térreo deste edifício.

E no mesmo quarteirão onde frequentam as pessoas de maior poder aquisitivo, a construtora Cury está erguendo um condomínio do Minha Casa Minha Vida. O terreno, a menos de 300 metros do icônico Copan, estava sendo usado como estacionamento.

