Com foco em rentabilidade, Locaweb desacelera ritmo de aquisições

Servidores da Locaweb: principais aquisições já foram feitas Foto: Rafael Arbex / ESTADAO

Rentabilidade e vendas cruzadas estão no topo da lista de prioridades da empresa de tecnologia Locaweb Company para 2023. A aposta em aquisições nos últimos anos apoia a estratégia de oferecer serviços variados em um único painel. Depois de 14 empresas compradas desde a abertura de capital, em fevereiro de 2020, o momento agora é de expandir margens e crescer de forma sustentável, afirma o diretor de relações com investidores, Henrique Marquezi, ao Broadcast. “Vamos continuar fortalecendo o ecossistema para oferecer o maior número de ferramentas dentro do painel único e estimular o cross seling” (venda cruzada), afirma o executivo. “Isso resulta em alavancagem operacional e ganho de margens”, complementa.

A Locaweb foi às compras em diferentes segmentos do comércio digital desde que chegou à B3. Na área de logística de e-commerce, adquiriu a Melhor Envio em 2020. No ano seguinte, foram 10 negócios, incluindo a Octadesk, de software de atendimento, a Bling, especializada em gestão online, e a fintech Credisfera. A mais recente e única realizada em 2022, foi a da Síntese, plataforma de soluções de omnicanalidade (atuação em vários canais) para varejo.

A desaceleração no ritmo de aquisições deve se manter por enquanto, já que as “grandes e principais aquisições” já foram executadas, segundo Marquezi. Contudo, o diretor de relações com investidores não descarta a possibilidade de novos negócios caso as condições sejam favoráveis. “Se fizer sentido e o preço estiver de acordo, podemos olhar”, diz.

Potencial de crescimento apesar de desaceleração do e-commerce

Em relatório recente, o Credit Suisse avalia que a Locaweb tem potencial para manter um crescimento sólido mesmo num cenário de fraca expansão do comércio eletrônico, considerando que muitas das adquiridas operam em mercados pouco penetrados. “Temos uma visão construtiva de longo prazo, pois acreditamos que a companhia construiu um poderoso ecossistema de produtos”, comentam os analistas Daniel Federle e Victor Ricciuti.

No entanto, o banco manteve a classificação neutra para o papel por considerar a avaliação de curto prazo pouco atraente, com 33x preço/lucro. “A expansão da receita da Locaweb deve continuar dependente de ganhos de market share e forte desempenho das empresas adquiridas”, complementam.

Marquezi também enxerga o mercado brasileiro de e-commerce ainda com potencial. “Há espaço ainda para crescer nos próximos anos”, projeta. Para ilustrar, comenta que a fatia do e-commerce é de cerca de 14% sobre o varejo total no Brasil, segundo dados do Morgan Stanley. Em países como China e Estados Unidos, a taxa chega a mais de 30%.

Empresa adota medidas para conter gastos com pessoal

Em meio à escalada dos juros e inflação, o mercado tem sido mais rigoroso com as empresas de tecnologia, questionando a capacidade de entregar lucros e cortar despesas. Para conter os gastos com pessoal, por exemplo, a Locaweb utiliza estratégias como parceria com universidades, programas de treinamento internos para capacitação na área de tecnologia e contratações fora do eixo Rio-São Paulo. “Essas iniciativas nos ajudam a mitigar a inflação de salários e leilão por profissionais, assim como contribuem para a alavancagem operacional”, diz Marquez.

Já em relação aos custos com marketing, o executivo destaca a evolução das marcas de forma orgânica. Ressalta ainda que desde o terceiro trimestre de 2021, a empresa tem adicionado a mesma quantidade de novos assinaturas na plataforma de e-commerce mantendo o mesmo nível de investimento na atração de clientes.

Ainda assim, os custos e despesas operacionais totais da Locaweb subiram 45% no terceiro trimestre de 2022 ante o mesmo período no ano anterior, atingindo R$ 299,6 milhões. Nos primeiros nove meses de 2022, o crescimento foi de 49%. As despesas com vendas, que compreendem as equipes de marketing e vendas, bem como os serviços contratados dessas naturezas, somaram R$ 65,5 milhões entre julho e setembro de 2022, alta anual de 43,6%.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 20/01/2023, às 10h00

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Continua após a publicidade

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.