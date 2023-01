Com parcerias, Wiz alcança R$ 180 mi em crédito com garantia de imóvel

Mercado de crédito com garantia de imóvel cresce no País Foto: MARCELO CHELLO / ESTADAO

Um dos pilares da estratégia de diversificação de negócios da Wiz, o crédito com garantia de imóvel (home equity) chegou a R$ 181,5 milhões em setembro, valores acumulados desde que a empresa começou a vender o produto, em 2019. Em 2022, a empresa observou uma quantidade maior de contratos, ainda que com valor médio menor que o visto no ano anterior.

O número de contratos cresceu 20% em relação a 2021, enquanto o valor desembolsado em cada um teve uma baixa de igual magnitude, segundo o diretor comercial da Wiz Parceiros, Rafael Guerreiro. As concessões têm variado entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões ao mês.

Expectativa é de expansão neste ano

Para 2023, ele espera uma expansão da quantidade de empréstimos e também do valor médio, com o brasileiro fugindo dos juros altos de outras linhas de crédito.

O home equity tem taxas mais baixas que as de outras linhas justamente porque o tomador usa o imóvel como garantia. Na Wiz, a taxa da linha pós-fixada começa em 0,95% ao ano mais IPCA. Na pré-fixada, começa em 1,19% ao ano.

Mercado de home equity alcançou R$ 16,4 bi

Os bancos vêm dando atenção ao produto justamente para aumentar a segurança de suas carteiras, mas ele ainda é relativamente pequeno: somava R$ 16,4 bilhões em novembro, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), alta de 26% em um ano.

A Wiz, porém, não é banco, e faz o meio de campo do produto. Quem entra com o capital é a gestora Galapagos, e a Wiz fecha contratos para que parceiros vendam os empréstimos aos clientes finais. Nesse grupo, que tem 464 acordos, estão desde os famosos “pastinhas” até consultorias de crédito.





