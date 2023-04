Com terceira fábrica, construtech Opus se prepara para erguer casas de metal

Casa pré-fabricada de metal Foto: Vinicius Paulino/Opus

A Opus Construções Modulares vai inaugurar a sua terceira fábrica de elementos pré-moldados para edificações, sob investimentos de R$ 30 milhões. A nova planta industrial ficará em Belo Horizonte e vai triplicar a capacidade de produção do grupo. O foco é um dos mercados que mais cresce no Brasil: a construção de imóveis a partir de elementos feitos em fábrica e que chegam aos canteiros prontos para serem montados.

A Opus nasceu em 2017 em Nova Lima (MG) como uma construtech, isto é, empresa com método de construção inovador. A startup se especializou na produção de chapas de aço “recheadas” por um plástico com função de isolamento térmico. As chapas formam módulos construtivos que são levados da fábrica em caminhões para os canteiros. Ali são encaixados para criar alojamentos, refeitórios, estandes, lojas e galpões, por exemplo. Seus maiores clientes são indústrias, varejistas e empresas de logística.

A construtech já tinha duas fábricas, sendo uma em Betim (MG) e outra em Parauapebas (PA). A nova planta, em Belo Horizonte começará a operar em maio e poderá triplicar a capacidade produtiva da Opus, que vai saltar de 1.059 módulos em 2022 para 3.170 até o fim de 2023. Com a ampliação da capacidade fabril, a meta é atender também construtoras de casas em condomínios.

Setor residencial ainda enfrenta resistência

A expectativa é fechar o primeiro contrato de fornecimento ainda neste semestre, com as primeiras entregas na segunda metade do ano, estima o presidente da Opus, Felipe Ventura. Mas, para deslanchar no setor residencial, um dos maiores desafios será superar a resistência cultural, uma vez que a população está acostumada com moradias de tijolo, não de metal.

A Opus já desenvolveu um protótipo de casa, que está em fase de aperfeiçoamento junto a um arquiteto renomado. Segundo Ventura, o objetivo é oferecer um projeto realmente bonito, funcional e econômico, com o diferencial de ficar pronto bem rápido, argumenta. Um casa de dois módulos (cerca de 30 metros quadrados) poderia ser montado no canteiro em cerca de seis horas. O preço dessa encomenda deve ficar na faixa de R$ 90 mil, enquanto o terreno é por conta do freguês.