CTG usará baterias em usina solar na hidrelétrica Ilha Solteira

O investimento total no projeto é de R$ 15 milhões, sendo que R$ 12 milhões virão da geradora de energia, por meio do programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e o restante da Plataforma Inovação para a Indústria do Senai, e de contrapartidas do ISI-TICs/Senai Pernambuco, Thymos Energia e Wisebyte.

O prazo para desenvolvimento do projeto é de 18 meses, mas segundo a empresa, a obra será iniciada no segundo semestre deste ano e a previsão é que seja concluída até o início de 2025.

A CTG informou ainda que a planta funcionará como um laboratório de treinamento, uma mini usina do Complexo Solar de Arino, atualmente em construção no Estado de Minas Gerais.