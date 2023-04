Dasa e Fleury abrem caminho para retomada de aquisições em diagnósticos

Laboratório do Fleury, em São Paulo; Cade acaba de aprovar aquisição do Hermes Pardini pelo grupo Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Movimentos de fusões e aquisições (M&A) devem ser retomados na área de diagnóstico com a volta à cena de duas das maiores empresas do setor, Dasa e Fleury. A opinião é do sócio da Fortezza Partners, Harold Takahashi. A Dasa vai tomar R$ 1,5 bilhão no mercado para ajeitar seu passivo e, mais capitalizada, deve voltar a mirar um crescimento não orgânico. O Fleury obteve aprovação do Conselho de Administração Econômica (Cade), para a aquisição feita em julho do ano passado do Grupo Hermes Pardini, libertando-se de uma espera que vinha limitando a companhia de novas operações. Para Takahashi, ambas as notícias mostram que os dois maiores consolidadores do mercado de diagnósticos estão voltando ao mercado.

Maiores redes têm 30% do mercado

O segmento é muito fragmentado e são poucas as empresas com receitas anuais acima de R$ 100 milhões. Dasa, Fleury e Alliar, as maiores, respondem por 30% do mercado de diagnóstico, o que dá uma dimensão do potencial de consolidação nesse setor, segundo o especialista.

Cenário desafiador gera oportunidades

O momento também é visto como oportuno porque o valor de mercado das empresas caiu. Laboratórios menores que há dois anos resistiam à venda agora começam a entende que esta pode ser uma solução para garantir força num ambiente de juro elevado e que pesa sobre empresas de menor porte.

Takahashi lembra que Dasa desacelerou as aquisições há cerca de dois anos e, embora ainda esteja reequilibrando sua operação, a expectativa é de que um próximo passo seja a volta as aquisições.

Continua após a publicidade

Alliar, de Tanure, também sonda mercado

A Alliar também tem sondado o mercado para novas aquisições, de acordo com Takahashi. Mas ele acredita que a companhia ainda está em fase de “arrumar a casa”, após o investidor Nelson Tanure ter assumido o controle da companhia em abril do ano passado. A promessa de Tanure, de qualquer forma, vai no caminho da consolidação para transformar a Alliar na maior empresa do setor. Em fevereiro, já adquiriu a ProEcho, uma rede do Rio de Janeiro com atuação em serviços de diagnósticos médicos por imagem e análises clínicas.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 06/04/2023, às 15h42

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse