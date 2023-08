Desktop busca compradores para rede de fibra ótica

Desktop é o maior provedor de banda larga do Estado de São Paulo e tem uma rede de 54 mil quilômetros de fibra ótica que passa por 4,2 milhões de casas em 183 cidades Foto: Alessandro Bianchi / REUTERS

A provedora de internet Desktop está atrás de possíveis compradores ou sócios para a sua rede de fibra ótica, conforme apurou a Coluna. A empresa planeja passar por uma cisão, ficando apenas na oferta de internet para os consumidores finais - mesmo modelo que foi adotado pela Oi, Vivo e TIM, por exemplo. Com isso, a parte de infraestrutura está sendo oferecida ao mercado, e a empresa contratou o Bank of America como consultor financeiro nessa busca por interessados.

A construção e manutenção das redes é justamente a parte que mais requer investimentos, o que vem fazendo as operadoras procurarem sócios para esse negócio. Assim, ficam livres para se concentrar na prestação do serviço de banda larga, que está cada vez mais concorrido. Como parte da transação, a Desktop pretende celebrar um acordo de longo prazo para “locação” da sua rede de fibra ótica que será vendida.

A Desktop é o maior provedor de banda larga do Estado de São Paulo, com uma rede de 54 mil quilômetros de fibra ótica que passa por 4,2 milhões de casas em 183 cidades. Ao todo, possui 976 mil clientes. Na apresentação que o consultor financeiro circula no mercado, a companhia é apresentada como uma das maiores redes do Brasil e o “único ativo relevante disponível” em São Paulo.

Outro aviso é que a Desktop está em rota de crescimento, com intuito de aprofundar a exploração da rede para ganhar mais assinantes. A apresentação soa como um chamariz para despertar o interesse de outras companhias que estão de olho na consolidação do mercado de telecomunicações. As maiores empresas do ramo de redes neutras (que “alugam” essa infraestrutura para terceiros) são a V.tal e a Fibrasil. Será natural que elas olhem essa operação, disseram fontes de mercado. A Desktop e o Bank of America foram procurados, mas não comentaram.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 23/08/23, às 18h22.

