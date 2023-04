Em emissão de até R$ 400 mi para setor de energia, Pátria capta R$ 214 mi

O Pátria captou R$ 214 milhões na emissão secundária (follow on) do fundo Pier11 (Pátria Infraestrutura Energia Core Renda FIP-IE). Isento de imposto de renda e voltado à pessoa física, o fundo poderia captar até R$ 400 milhões, com um valor mínimo de R$ 100 milhões.

Segundo Marcelo Souza, responsável pela área de infraestrutura do Pátria, foi um bom resultado porque o fundo dobrou de tamanho. “Ampliamos a base de clientes e trouxemos novos investidores”, afirmou. Para ele, como os projetos são de longo prazo, a gestora “pode sempre voltar ao mercado”.

PCH São Domingos, da Essentia, uma das empresas controladas pela gestora Foto: Pátria

A primeira captação do fundo, em agosto do ano passado, teve mais demanda do que oferta. À época, o fundo conseguiu R$ 191 milhões, sendo que o oferecido foi de R$ 170 milhões. Desta vez, a demanda não se repetiu.

PCHs atendem distribuidoras e pequenos clientes

Com os recursos da primeira fase, a gestora investiu em nove pequenas centrais hidrelétricas (PCH) em operação, com capacidade instalada de 168 MW, que fornecem energia para distribuidoras e pequenos clientes. O dinheiro da segunda captação será destinado a aumentar a participação acionária nessas PCHs, por meio da plataforma Essentia, uma das empresas do Pátria.

Atrelado à inflação, o fundo é voltado à renda. Tem previsão de pagamento de 12% de dividendos no primeiro ano, com uma média, ao longo da vida, de 13% de dividendo. As PCHs têm contratos de venda de energia, em média, por 13 anos e prazo de concessão de 19 anos. A previsão que o Pátria tem de sair do negócio é em 10 anos.

Continua após a publicidade

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 06/04/2023, às 13h07

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse