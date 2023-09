Em live interna, Rita Serrano diz que rumores sobre saída da Caixa são assédio moral

Na live a funcionários, Caixa, Rita Serrano disse que em "nenhum momento existe nada concreto em relação a isso, a não ser o que se lê nos jornais, ainda por cima notícias anônimas, eu diria que esse é um verdadeiro assédio moral” Foto: Reprodução/Caixa

A presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Rita Serrano, disse nesta quarta-feira a funcionários do banco que as informações sobre sua saída do cargo são rumores, e que são uma espécie de “assédio moral”. Ela afirmou ainda que segue trabalhando, assim como toda a cúpula da Caixa, e pediu aos empregados que façam o mesmo.

“Quero que vocês saibam que eu e toda a direção da Caixa estamos trabalhando sem trégua e que essas especulações são especulações”, diz ela no vídeo. “[em] Nenhum momento existe nada concreto em relação a isso, a não ser o que se lê nos jornais, ainda por cima [em] notícias anônimas, eu diria que esse é um verdadeiro assédio moral.”

As afirmações foram feitas em Live interna, feita para os funcionários do banco na manhã desta quarta-feira, e contou com outros executivos, como o vice-presidente de Pessoas, Sérgio Mendonça. Nela, a executiva afirma que tem trabalhado de 14 a 16 horas diariamente.

Presidente da Caixa diz sofrer pressões políticas

Serrano atribui as informações sobre sua saída a pressões políticas e a interesses em desestabilizar a Caixa, sem mencionar nomes. “Já passamos por isso em outros momentos da história da nossa instituição e esse é mais um episódio desse processo pelo qual a Caixa infelizmente está passando”, afirma.

Como mostrou o Broadcast em julho e nesta semana, Serrano deve ser substituída no comando da Caixa por Margarete Coelho, ex-deputada federal e atual diretora financeira do Sebrae.

A mudança é parte da dança das cadeiras que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer no governo para encaixar partidos do Centrão em cargos de peso: Coelho é ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Segundo relatos, o governo está insatisfeito com Serrano à frente da Caixa.

“Continuem trabalhando”, afirmou Serrano aos funcionários

Na live, Serrano afirma que o planejamento estratégico da Caixa vai até 2026, assim como o mandato de Lula, e que precisa ser cumprido. “Queria pedir a vocês que continuem trabalhando”, diz. “O rumo que demos ao banco a partir de janeiro está dando certo, o banco está dando resultado como eu já disse, o nosso balanço do semestre demonstrou isso, não só pelo resultado financeiro, mas também pelas entregas para o País.”

Procurada, a Caixa confirmou a realização da live e o teor das afirmações de Serrano, adicionando que as especulações “visam desestabilizar a execução do dia a dia do banco”.

“O banco afirma ainda que a presidenta Maria Rita Serrano avalia que essas especulações podem ser classificadas como um tipo de assédio moral, ao qual ela tem sofrido há quase três meses”, diz a instituição financeira.









