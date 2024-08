Espanhola Acciona mira projeto de R$ 25 bi da ‘Linha dos Parques’ do Metrô de SP

A proposta de interesse em parceria público-privada (Manifestação de Interesse Privado) é considerada uma sinalização positiva sobre o apetite do mercado para tirar as obras do papel. No entanto, o projeto ainda precisará passar pelos trâmites normais para depois estabelecer uma previsão para o início da execução.

As próximas etapas incluem a qualificação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), assim como a abertura para o mercado do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), que deve ocorrer até o fim deste ano.

Outras empresas podem entrar na disputa

Com isso, outras empresas podem entrar na disputa para executar o projeto. Ainda assim, a leitura é de que, por já ter familiaridade com obras deste tipo, a Acciona teria uma vantagem competitiva. A proposta apresentada pelo conglomerado espanhol prevê a utilização dos tatuzões que atualmente operam na escavação da Linha 6-Laranja, entre as estações Brasilândia e São Joaquim.

A implantação da Linha 16 faz parte do programa SP Nos Trilhos. A primeira fase deverá ter 16 quilômetros de extensão, com 16 estações - entre Oscar Freire, na Zona Oeste, e Abel Ferreira, na Zona Leste. O trajeto deverá ser percorrido em 30 minutos. A previsão é transportar 550 mil passageiros diariamente.