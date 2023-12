Executivos de finanças americanos estão mais otimistas com cenário econômico para 2024

Executivos preveem aumento do valor de mercado de suas empresas para níveis pré-pandemia Foto: Lucas Jackson/Reuters

Os diretores financeiros (CFOs, na sigla em inglês) dos Estados Unidos apresentaram uma visão positiva da economia neste quarto trimestre de 2023, com empresas projetando crescimento de seu valor de mercado para os níveis anteriores à crise ocasionada pela pandemia da covid-19.

De acordo com levantamento elaborado pela Fuqua School of Business, da Duke University, em parceria com as distritais do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Richmond e Atlanta, o otimismo dos CFOs americanos quanto ao cenário econômico foi de 58 numa escala de 0 a 100, superior aos 56,2 medidos no último trimestre.

Seguindo essa lógica, a perspectiva sobre suas próprias empresas continuou mais positiva do que as projeções para a economia estadunidense como um todo, mas apresentou uma leve queda: passou de 67,8 na última amostra para 67,3 nesta.

Expectativa de crescimento do emprego aumentou

A expectativa de crescimento do emprego aumentou: a mediana é agora de 2,7% para 2024, acima dos 2,2% relativos a 2023. Sobre a evolução média da receita, o patamar é estável, e representa os mesmos 5% para o ano que vem, diz a pesquisa. O preço e o custo unitário médios devem desacelerar de 5% para 3% e 4% em 2024, respectivamente.

Embora o cenário para o próximo ano seja, em geral, positivo, houve indícios de que as empresas estavam cortando custos, dado que a quantidade de negócios que reportaram aumento de despesas continuou diminuindo, enquanto 70% das empresas inquiridas - e quase 90% das grandes companhias - possuem dívidas, muitas das quais deverão vencer nos próximos anos. As empresas que pretendem renovar suas dívidas enfrentam juros mais elevados, o que sugere que poderá haver alguns obstáculos para o crescimento econômico em 2024.

Mesmo assim, a expectativa média dos entrevistados para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos quatro trimestres é de 1,7%, maior do que os 1,3% registrados no último levantamento.





