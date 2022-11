Faro Energy capta R$ 165 mi em green bonds para construir 32 fazendas solares

Publicidade

Investimento total nas 32 usinas de energia solar fotovoltaica é estimado em R$ 250 milhões Foto: Felipe Rau/Estadao

A Faro Energy fez uma emissão de R$ 165 milhões em green bonds (papéis de dívida emitidos especificamente para financiar projetos com benefícios ambientais) com o BTG Pactual para construir 32 usinas de energia solar fotovoltaica com até 5 megawatts-pico (MWp), que devem operar no modelo de geração distribuída (GD).

Os recursos correspondem a aproximadamente 70% do custo total das fazendas solares, estimado em R$ 250 milhões. O valor restante sairá do caixa próprio da companhia, que pretende alcançar R$ 2,7 bilhões em investimentos até 2025.

Empresa tem portfólio com 45 usinas pelo País

Ao todo, a empresa tem um portfólio com 45 usinas que totalizam 61 MWp em funcionamento e outros 42 MWp em desenvolvimento (suficiente para atender 52 mil residências), que serão financiados por essa emissão. Até o fim de 2023, a meta da empresa é alcançar 250 MWp em usinas sob sua gestão, e avançar para 350 MWp em 2024.

Os empreendimentos ficarão nos Estados do Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Tocantins, Maranhão e no Paraná.

A expectativa é que eles comecem a gerar energia a partir de abril de 2023, para atender empresas dos segmentos de varejo, farmácias, telecomunicações e saneamento na modalidade GD remota, na qual a energia é produzida perto do local de consumo e é injetada na rede elétrica da distribuidora para se transformar em créditos na conta de luz.

Faro planeja nova captação de R$ 360 milhões

Ao Broadcast Energia, o diretor-presidente da empresa, Pedro Mateus, afirmou que a empresa já tem planos de fazer uma nova emissão de R$ 360 milhões em green bonds no próximo ano, permitindo o avanço do plano de crescimento da Faro. A operação deve acontecer em junho de 2023.

O executivo disse também que a empresa está negociando com plataformas de GD por assinatura como a Meta Energia e a Lemon, para vender energia também a consumidores residenciais e pequenos comércios. “Temos conversado também com outras plataformas que fazem esse serviço de gestão [de clientes de menor porte], e nosso plano é continuar desenvolvendo e gerindo as plantas de geração”, comentou.





