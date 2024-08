Fundadores esperam que Justiça mantenha aumento de capital na Tok&Stok

“Se, em ambas as propostas (da Mobly e da família Dubrule) se previa a possibilidade de reestruturação financeira, a proposta da Família Dubrule, já devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia - e jamais impugnada pelas vias próprias -, ainda contava com a injeção de R$ 100 milhões em dinheiro no caixa da Companhia, o que a torna muito mais atrativa para a Tok&Stok e seus credores”, diz a petição à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

Para a família, os únicos beneficiados com o protocolo do pedido de recuperação extrajudicial são “a acionista controladora, SPX, que finalmente materializa o seu plano de desinvestir na Tok&Stok, já que a premissa desta recuperação é justamente a alienação das suas ações para a Mobly; e os bancos credores, que contrataram um <i>fee</i> de R$ 20 milhões para a hipótese de realização da alienação do controle para a Mobly, o que representaria mais de 41% do valor da operação, considerando-se que a Tok&Stok foi avaliada em R$ 80 milhões na relação de troca pactuada no PRE (plano de recuperação extrajudicial), sendo a participação da SPX correspondente a R$ 48 milhões”.

Fontes falam em protelação

Pessoas próximas ao negócio, porém, dizem encarar a judicialização como uma forma de protelar um fato já concretizado. Afirmam que a assembleia de acionistas que formalizou o aumento de capital foi realizada na porta da companhia, sem a presença da gestão da Tok&Stok ou do presidente do conselho, tornando-se, portanto, irregular e inválida.

Segundo uma fonte, a venda do controle da Tok&Stok foi uma transação entre duas empresas privadas e sobre a qual não cabe questionamento à Justiça. Para essa fonte, as contestações apenas gerarão barulho, mas não terão o poder de inviabilizar a venda da companhia para a Mobly.

“Quero ver qual juiz vai ser contra uma recuperação extrajudicial com o passivo reestruturado, que garante a perpetuidade da companhia e a manutenção dos empregos”, diz a fonte. “Os Dubrule venderam a empresa há 12 anos, não são mais controladores e não é justo quererem retomar o negócio sem pagar.”