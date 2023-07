Gestora Mérito cria braço de incorporação focado no Minha Casa Minha Vida

Incorporadora já lançou quatro projetos enquadrados no programa do governo com valor total de vendas de R$ 244 milhões. O plano agora é atingir a marca de R$ 1 bilhão por ano em lançamentos Foto: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO / DIVULGAÇÃO

Os incentivos do governo para o Minha Casa Minha Vida (MCMV) estão atraindo agentes do mercado imobiliário para o setor. A gestora de recursos Mérito Investimentos, que já atuava na área, decidiu criar um braço de operações totalmente focado no programa habitacional para ampliar a quantidade de projetos.

A gestora comanda a incorporadora Mérito Realty, que está lançando a marca Livus Inc para atuar nas faixas 2 e 3 do MCMV - que atendem famílias com renda mensal de até R$ 4,4 mil e R$ 8,0 mil, respectivamente. A companhia já vinha desenvolvendo empreendimentos dentro do programa, mas sem uma operação 100% dedicada.

“Vemos um bom momento para o Minha Casa Minha Vida, com o governo criando incentivos capazes de levar um público bem maior para dentro do programa”, diz o presidente e fundador da Mérito Investimentos, Alexandre Despontin. “Com uma marca mais focada, é mais fácil desenvolver os produtos imobiliários e a estratégia comercial”.

Ajustes permitiram entrada de empreendimentos com crédito subsidiado

Os últimos ajustes no programa envolveram ampliação de subsídios, corte de juros e a elevação do valor máximo dos imóveis aceitos no programa para até R$ 350 mil em todo o Brasil. Até então, esse limite não passava de R$ 264 mil em algumas capitais, sendo menor nas demais cidades. O resultado é que os empreendimentos antes financiados com taxas de juros de mercado agora poderão entrar no programa e contar com crédito subsidiado, turbinando as vendas.

A incorporadora já lançou quatro projetos no MCMV, com um valor geral de vendas (VGV) total de R$ 244 milhões em São Paulo e na Bahia. Há mais seis em vias de serem lançados, com VGV de R$ 605 milhões, abrangendo também o Paraná. A intenção é seguir crescendo até atingir a marca de R$ 1 bilhão em lançamentos anuais, afirma Despontin.

Para isso, será preciso prospectar novos terrenos para os projetos futuros. E também será necessário capitalizar o fundo de investimento controlador da incorporadora - o Mérito Desenvolvimento Imobiliário (MFII11) - para complementar os gastos com as obras.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 18/07/23, às 14h21.

