Gestora Navi vai às compras de fundos imobiliários na maré de baixa

O Índice de Fundos Imobiliários (Ifix) acumula a segunda maior queda já vista em sua história. De setembro de 2024 a janeiro de 2025, a baixa foi de 11%. Em fevereiro, melhorou, com alta de 3,3%. Mas o tombo anterior só não foi pior do que na época da pandemia, quando houve recuo de 22% entre janeiro e março de 2020. A diferença entre os dois períodos é que hoje os fundamentos permanecem dentro da normalidade, argumentam os sócios da Navi, Luis Stacchini e Gustavo Ribas.

Nos fundos de tijolos - que investem em prédios de escritório, shoppings e galpões - a ocupação dos empreendimentos é alta, gerando receita de locação e dividendos. O mesmo se passa nos fundos de papel, que aplicam principalmente em operações de financiamento e conservam um fluxo saudável.

Descontos chegam a 30%

Mesmo assim, os fundos estão com descontos na ordem de 10% a 30% do valor patrimonial. “Parece que a turma está buscando liquidez de qualquer jeito. E para quem está no lado fundamentalista, aparecem boas oportunidades, especialmente no mercado de crédito”, disse Stacchini.