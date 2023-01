Grupo Emiliano prevê dobrar tamanho de seu ‘Airbnb de luxo’

Projeto arquitetônico do Hotel V3rso, do grupo Emiliano Foto: MPG Arquitetura

O V3rso, plataforma digital de hospedagens do Grupo Emiliano, projeta fechar contratos para sete novos empreendimentos neste ano, dobrando o tamanho do seu portfólio. O negócio funciona como um hotel de luxo, mas com quase todos os serviços feitos por meio de aplicativo, sem atendimento presencial - isso vale, por exemplo, para check-in e check-out, em um modelo que lembra o Airbnb. Com isso, as diárias podem custar até metade do valor da rede Emiliano. Entretanto, os quartos oferecem a personalização e a curadoria de serviços de luxo que diferenciam o grupo.

Projetos são feitos em parceria com incorporadoras

Os projetos do V3rso são feitos em parceria com incorporadoras. Para este ano, os sete empreendimentos contratados devem agregar 1.500 unidades ao portfólio. O valor geral de vendas (VGV) dessas unidades ficará perto de R$ 1 bilhão. Os edifícios misturam apartamentos e quartos de hotéis, sendo que parte dessas unidades é colocada à venda para interessados em morar no local.

Primeira obra será entregue em 2024

Atualmente, o V3rso tem três projetos já contratados, que totalizam 754 unidades. A primeira obra será entregue no segundo semestre de 2024, na cidade de São Paulo. Esse empreendimento está sendo feito com a incorporadora You. Quando pronto, terá 39 unidades hoteleiras e 213 residenciais, com metragens de 32 a 43 metros quadrados, no bairro Jardins.

Os outros dois têm previsão de entrega no fim de 2025 (Porto Alegre, em parceria com as incorporadoras Melnick e Dellasanta, totalizando 65 unidades hoteleiras e 219 residenciais) e no fim de 2026 (Goiânia, com a WV Maldi, totalizando 36 unidades hoteleiras e 182 residenciais).

Expectativa é que recuperação do setor hoteleiro prossiga este ano

Após o baque da pandemia, o setor hoteleiro registrou um desempenho positivo em 2022 perante 2021, afirma o idealizador do V3rso, Gustavo Filgueiras, também CEO dos hotéis Emiliano. Para 2023, a expectativa é de continuidade na recuperação, sobretudo com o restabelecimento da malha aérea e dos voos internacionais, o que ajudará a hotelaria de luxo.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 05/01/2023, às 16h43

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.