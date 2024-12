HBR Realty busca levantar R$ 1,3 bi com venda de propriedades comerciais

A HBR também está negociando a venda de participações minoritárias do Mogi Shopping e do Suzano Shopping. A expectativa é fechar as transações em 2025, com objetivo também de reinvestir em novos projetos no ramo. “Os nossos shoppings vão muito bem, com vendas altas e ocupação de quase 100%, com projeto de expansão”, contou Nakano. Paralelamente, o grupo considera realizar aquisições oportunísticas no setor, com preço atrativo e potencial de gerar sinergias. Neste momento, inclusive, o HBR avalia a possível aquisição de dois empreendimentos na Grande São Paulo. Se a compra for confirmada, representará uma extensão das regiões onde já atua.

No segmento de varejo, o foco da HBR está no Comvém, rede de centros de conveniência. Atualmente, são 35 unidades em operação e outras 26 em desenvolvimento, sendo a grande maioria delas dentro de São Paulo. O número é bem menor do que o plano inicial de atingir 100 unidades até 2025, conforme anunciado na época da oferta de ações em Bolsa. “Fizemos menos quantidade, porém, com mais qualidade. É normal ter mudança de rota de acordo com mudança dos ciclos econômicos”, comentou Nakano, referindo-se às subidas dos juros nesse período.

Companhia vai pagar dívidas

Uma parte dos recursos das vendas vai para cortar o endividamento elevado. A companhia chegou ao fim do terceiro trimestre com dívida líquida de R$ 1,28 bilhão, o que representa uma alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda) de aproximadamente 15 vezes, quadro que gera pressão sobre a companhia para acelerar os desinvestimentos.