Herdeiro abre nova disputa por patrimônio bilionário da Cimento Nassau

Fábrica da Cimento Nassau, do Grupo João Santos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo Foto: Div

Em recuperação judicial, o grupo João Santos, que já foi o segundo maior fabricante de cimento do País, com a marca Nassau, vive mais um capítulo da disputa societária entre herdeiros. Agora, Fernando Santos, filho do fundador, entrou na Justiça com um recurso no qual pede a suspensão de todos os atos do inventariante, nomeado em 2022, e sua consequente destituição.

PUBLICIDADE Segundo Fernando Santos, o inventariante colocou no comando das empresas administradores de sua confiança pessoal, e o patrimônio do grupo, estimado em cerca de R$ 20 bilhões, está sendo alienado a preços irrisórios. Para seus advogados, a decisão coloca em risco a recuperação judicial e o interesse dos credores. A contenda vem de longe. Fernando Santos esteve à frente da companhia até 2022, quando foi destituído por outros cinco ramos da família. Além da recuperação judicial com uma dívida superior a R$ 10 bilhões, o grupo foi alvo da operação Background, da Polícia Federal. Em janeiro, 26 pessoas ligadas à corporação, a maior parte herdeiros e, entre eles, Fernando, tornaram-se réus da investigação, que aponta transferência de recursos entre empresas do grupo para evitar pagamento de impostos e recolhimento de direitos trabalhistas. Empresa chegou a faturar R$ 3 bilhões No auge de suas operações, o Grupo João Santos chegou a faturar R$ 3 bilhões. Além de cimento, atuava nos setores de celulose, açúcar e álcool, e imobiliário. Procurados, os representantes dos outros herdeiros não responderam ou disseram que não comentariam.



Publicidade

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 12/03/24, às 10h42

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.