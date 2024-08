Herdeiro da família Rossi envereda pela locação de imóveis

Rafael é filho de João, que fundou a Rossi Residencial em 1980 junto com o irmão, Edmundo. Rafael cresceu visitando estandes desde criança e começou a trabalhar no mercado imobiliário na incorporadora, onde passou oito anos, entre as áreas de tecnologia e marketing. Saiu de lá em 2011 para criar sua incorporadora, a Huma, focada em prédios residenciais de pequeno porte, localização nobre e arquitetura diferenciada.

Mas a recessão da economia brasileira a partir de 2014 derrubou as vendas e provocou a crise dos distratos, engordando os estoques de apartamentos não vendidos da Huma, da Rossi e de tantas outras no Brasil inteiro. Muitos desses apartamentos foram parar no Airbnb, para aluguel. Daí Rafael teve a ideia de se enveredar por esse nicho.

Carteira de 320 apartamentos

Hoje a Conviva administra cerca de 320 apartamentos espalhados por 63 prédios de São Paulo e pretende chegar a 400 até o fim deste ano. O crescimento vem acelerando. No fim do ano passado, eram 190 unidades na plataforma. Apenas alguns poucos apartamentos são próprios. A grande maioria é de investidores que adquirem as unidades e encaminham para a Conviva fazer a decoração, a administração e a locação.

Essa maneira de atuação permite que a Conviva seja uma empresa do tipo “asset light”, isto é, que não carrega um patrimônio imobilizado grande, algo bem diferente da atividade de incorporação e construção, que faz desembolsos elevados na aquisição dos terrenos e nas obras. Ao todo, a Conviva tem 25 funcionários diretos.