Indústrias desperdiçaram R$ 500 bi com má utilização da capacidade produtiva

Desperdício se deve ao não uso de toda a capacidade dos recursos já existentes nos parques industriais Foto: Gabriela Biló/ Estadão

Indústrias desperdiçaram o equivalente a R$ 500 bilhões no ano passado por não utilizar toda a capacidade dos recursos já existentes em seus parques industriais. A constatação é de um levantamento realizado pela Cogtive, startup de software para otimização de indústrias. De acordo com a pesquisa, 30% das indústrias operam com capacidade abaixo do esperado, especialmente por paradas de linha, má gestão dos processos, baixo desempenho dos ativos e problemas na alocação da mão de obra.

Uso do potencial oculto poderia gerar acréscimo de 5,6% no PIB

Caso o potencial oculto das fábricas fosse explorado, o acréscimo seria de 5,6% no PIB brasileiro, diz a Cogtive. Na indústria de alimentos e bebida, há uma incidência de 55,32% de capacidade oculta (na casa dos R$ 276 bilhões); seguida da farmacêutica, com 9% (R$ 45 bilhões).

O estudo é baseado em pesquisas da consultoria Mckinsey, que demonstram o porcentual de perda de produtividade atrelado à capacidade oculta, e da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), sobre a baixa adesão a ferramentas da chamada indústria 4.0 nos parques brasileiros. Além disso, o levantamento considerou métricas especificas de casos reais de sucesso a partir de conversas com mais de 20 clientes Cogtive ao longo dos últimos anos.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 27/02/2023, às 12h51

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Continua após a publicidade

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.