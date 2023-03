Itaú libera aplicativo íon para pessoas físicas investirem em startups

App de investimentos íon permitirá aportes a partir de R$ 2,5 mil em startups Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Investir em uma startup, as jovens empresas que prometem crescimento acelerado, é algo que pode ser feito a partir de agora por aplicativo. O Itaú Unibanco passou a oferecer no app de investimentos íon a possibilidade de aplicações nessas empresas, com aportes a partir de R$ 2,5 mil.

Para viabilizar esse tipo de aplicação, o banco fez parceria com a EqSeed, plataforma online de investimentos em startups e empresas em estágio inicial de expansão. Desde 2017, ela realizou 53 rodadas de captação de recursos que resultaram em R$ 66,2 milhões investidos em várias startups.

É a chance de o pequeno investidor participar de um projeto, que se der certo, pode fazer a empresa valer milhões no futuro próximo. Mas que também tem grande risco de não dar certo.

Aporte é feito por meio de “vaquinha virtual”

O aporte na startup é feito por meio do “equity crowdfunding”, forma de investimento coletivo, também conhecido como “vaquinha virtual”. A modalidade permite ao investidor adquirir cotas de participação em companhias promissoras, geralmente restritas a fundos de venture capital e private equity (que compram participação em empresas), e abertas em sua maioria apenas a investidores profissionais, que pelas regras da Comissão de Valores Mobiliário (CVM) têm patrimônio investido a partir de R$ 10 milhões.

Muito comuns no exterior, o número de plataformas de “equity crowdfunding” tem crescido no Brasil. Segundo dados da CVM, de 2016 a 2021, saltou de 4 para 56, atraindo mais de 20 mil investidores.

