JHSF vai inaugurar a Casa Fasano em setembro, na Usina São Paulo

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 15, pelo presidente da JHSF, Augusto Martins Júnior, durante teleconferência com investidores e analistas. “Vamos inaugurar a Casa Fasano no próximo mês. A reabertura será na Usina São Paulo, novo cartão postal da cidade”, afirmou o executivo. “Será a casa mais importante de eventos da cidade.”

A nova Casa Fasano terá capacidade para receber 1 mil pessoas em um espaço com vista panorâmica. O empreendimento terá acesso ao complexo Cidade Jardim, que também pertence à JHSF.

A Casa Fasano ficava, originalmente, no bairro do Itaim, na esquina da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Leopoldo Couto de Magalhães. O empreendimento foi comprado por R$ 3 milhões da família Fasano pela JHSF em 2020. A companhia decidiu construir um mini shopping para o público de alta renda no local.