Leilão de R$ 1,3 bi da estatal de gás do Espírito Santo avança e pode sair em abril

Governo do Espírito Santo aguarda a aprovação do Tribunal de Contas do Estado para agendar leilão Foto: André Valentim/Petrobras

O governo do Espírito Santo quer vender sua participação de 51% na ES Gás, concessionária de gás natural do Estado, até abril, e aguarda apenas a aprovação do Tribunal de Contas do Estado (TCE ES) para agendar o leilão na B3. Estudos feitos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e entregues ao governo no final do ano passado apontaram valor mínimo de R$ 1,3 bilhão para a operação. O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, Ricardo Ferraço, disse que há grande expectativa de que o Tribunal homologue a aprovação nas próximas semanas e afirmou que o Estado tem recebido consultas de interessados no processo. “Com esse parecer concluído, vamos marcar o leilão”.

Quatro empresas devem fazer oferta

Ferraço evita falar quais empresas teriam acessado os dados sigilosos da negociação, mas disse que o governo já recebeu 1,5 mil perguntas de potenciais compradores. Outras fontes próximas às negociações dizem que ao menos quatro grupos estariam avaliando participar do certame, entre eles a Compass, do Grupo Cosan.

Compass já adquiriu fatias de companhias pelo Brasil

No fim de 2021, a companhia comprou a Sulgás, que tem atuação no Rio Grande do Sul. Em julho do ano passado, a Compass também concluiu a compra de 51% do capital da Gaspetro, que detinha participação societária em 18 distribuidoras de gás, em todas as regiões do Brasil.

Parte desses ativos já foi vendida nos últimos meses, em meio ao plano da empresa de se desfazer de fatias em 12 concessionárias e se concentrar em áreas consideradas com mais potencial de retorno. A companhia é, ainda, dona da Comgás, que atende a maior parte do Estado de São Paulo. Procurada, a empresa preferiu não se manifestar.

Privatização da ES Gás ganhou impulso no fim de 2021

A privatização da ES Gás tem sido trabalhada pelo governador Renato Casagrande desde 2019, mas ganhou impulso no fim de 2021, principalmente após a Vibra Energia, dona de 49% da distribuidora de gás, chegar a um acordo para acompanhar o governo na venda de ações.

Além da Espírito Santo, há pelo menos outras duas privatizações de concessionárias de gás nos Estados: o Paraná quer vender a Compagás em operação que pode acontecer ainda este ano, enquanto Minas Gerais já declarou interesse em se desfazer da Gasmig.





Esta nota foi publicada no Broadcast Energia no dia 18/01/2023, às 17h10

