Ligga, de Tanure, tem novo CEO e se prepara para IPO no Brasil e no exterior

A empresa de telecomunicações Ligga está sob nova gestão e mira uma oferta inicial de ações (IPO) no Brasil e, possivelmente, no exterior. Fernando Spadari, executivo com experiência no setor e na área de fusões e aquisições, assume a companhia e tem o processo de abertura de capital como um de seus principais projetos.

Antiga Copel Telecom, a Ligga é controlada pelo empresário Nelson Tanure, que nomeou no início deste ano Adeotado Netto, fundador da Eleven Research e ex-sócio do Banco Modal, para reestruturar a holding do grupo e integrar ativos. Estima-se que as empresas de telecomunicações do empresário seriam avaliadas em R$ 6 bilhões. Tanure ainda é controlador ou acionista de referência em três empresas listadas na B3: PetroRio, Gafisa e Alliar.

A chegada de Spadari está ligada à nova gestão da holding de Tanure. O executivo à frente Ligga era o sócio responsável pela área de fusões e aquisições do Banco Modal, do qual se desligou para assumir a presidência da empresa de telecom. Segundo a companhia, Wendell Oliveira deixa o cargo de diretor-presidente e vai para o Conselho de Administração.

Empresas operam em nove Estados

O empresário Nelson Tanure controla uma série de empresas de telecomunicações em arranjos societários que envolvem o fundo de investimentos Bordeaux. A Ligga (controlada pelo Bordeaux), controla as empresas Horizons e a Nova Fibra. Já a Sercomtel, outra empresa de telecom, também faz parte do fundo Bordeaux. Juntas, essas companhias possuem licenças para operar nos Estados de Paraná, São Paulo, Paraíba, Maranhão, Roraima, Tocantins, Amapá, Rondônia, e Amazonas (áreas nas quais vivem aproximadamente 46% da população brasileira).