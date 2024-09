MAG chega a R$ 1 bi na gestão de recursos de fundos de previdência de servidores

“Tínhamos uma meta agressiva no começo do ano e conseguimos atingir quatro meses antes”, disse Gabriades, acrescentando que a gestão terceirizada de recursos de RPPSs tem “forte potencial de evolução nos próximos anos”.

A expectativa da MAG é alcançar um crescimento de 50% no segmento de RPPS no próximo ano. Para atender esse mercado diretamente, a gestora montou uma equipe especializada. No primeiro trimestre do ano, contratou Rogério “Zico” Almeida, Maurício Gallego e Daniel Longo Abramovay. Antes das contratações, a MAG atendia a RPPSs por meio de distribuidores, como assessorias de investimento especializadas.

Atualmente, a MAG Investimentos tem um total de R$ 16 bilhões sob gestão (AuM, na sigla em inglês). A gestora foi criada em 2013 com o objetivo de administrar os recursos do Mongeral Aegon, grupo de seguros e previdência do qual faz parte. Poucos anos depois, a MAG agregou soluções para investidores em geral, com fundos abertos, exclusivos, carteiras administradas para atender a bancos, plataformas, multi-family offices e investidores institucionais.