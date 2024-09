Manchester Investimentos chega a R$ 17 bi sob assessoria

“Estamos crescendo de maneira orgânica, colhendo os frutos do nosso compromisso em aprofundar nossas relações com os clientes Manchester. Tivemos um crescimento de 45% em relação a 2023 nos clientes que contrataram mais de uma solução de negócios que vai além dos investimentos, como planejamento patrimonial, seguros, consórcio, câmbio e crédito”, afirma Lucas Pereira, sócio e diretor Institucional da Manchester.

Pereira conta que a captação líquida da Manchester em 2024 teve um aumento de 300% em relação ao ano anterior. O crescimento está sendo puxado principalmente pelos escritórios dos Estados de São Paulo e Paraná.

Aproximação com clientes

A Manchester informa ter realizado mais de 50 eventos de aproximação com os clientes da casa nos últimos meses, o que motivou o aprofundamento das relações – com mais de R$ 60 milhões de novos investimentos oriundos desta estratégia – e a chegada de novos investidores via indicação dos atuais clientes.

O braço de multi family office (MFO) também tem crescido. Em menos de um mês, a empresa diz ter fechado contratos que superaram R$ 100 milhões para a gestão de fortunas via Prinz Capital, que é a gestora de recursos e de patrimônio da Manchester. No total, o MFO possui R$ 800 milhões sob gestão, e a expectativa é furar a casa do bilhão até dezembro.