Manchester Investimentos incorpora Phidias, de olho em Florianópolis

CEOs da Manchester e da Phidias se conheceram em viagem a Nova York para acompanhar o IPO da XP Foto: XP Investimentos/Divulgação - 11/12/2019

A Manchester Investimentos, escritório que tem a XP como sócia minoritária e acumula R$ 17 bilhões sob assessoria, anunciou hoje, 5, com exclusividade ao Broadcast a incorporação da Phidias Investimentos. O movimento se dá em um contexto de expansão, que tem Florianópolis como prioridade, e agrega cerca de R$ 370 milhões à Manchester. A projeção da empresa é encerrar 2024 com R$ 18 bilhões.

PUBLICIDADE A partir desta semana, a equipe de dez pessoas da Phidias passa a integrar a Manchester, e sua fundadora e presidente executiva (CEO), Daiane Gubert, se torna sócia do escritório catarinense. Os cerca de 450 clientes de perfil de alta renda e private oriundos da Phidias continuarão a ser atendidos pelos seus assessores originais. “Joinville (sede da empresa) já associa a XP à Manchester. Mas a Daiane tem uma presença marcante e é um nome forte em Florianópolis. Vimos que existia esse caminho para trilharmos juntos”, disse Henrique Baggenstoss, presidente executivo (CEO) da Manchester, em entrevista ao Broadcast. O executivo diz que, após focar no amadurecimento de filiais como Presidente Prudente e Guarulhos, em São Paulo, a empresa retomou o movimento de expansão com a busca por profissionais. “Florianópolis tem sido uma prioridade.” Conversas vêm desde 2019 Baggenstoss e Gubert são amigos desde 2019, quando se conheceram no avião para acompanhar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da XP em Nova York. Desde então, têm conversado e entenderam que havia sinergia para uma união dos negócios entre Manchester e Phidias. A última é uma assessoria criada há dois anos, inicialmente com um time 100% feminino e um olhar para educação financeira de mulheres. “Eu tinha consciência de que em algum momento haveria uma consolidação, pois é uma tendência do mercado. Esse movimento foi antecipado porque a conversa [com a Manchester] foi muito boa”, afirma Gubert.

Publicidade

A executiva diz que a Phidias chega com uma equipe sênior para agregar à Manchester, equipe essa que precisava da estrutura de uma empresa mais madura para “ganhar velocidade” e evoluir. Além disso, Gubert avalia que os clientes também precisavam de mais oportunidades e serviços, o que ela encontrou na Manchester.

Nova fase

“A jornada de empreender foi boa, mas agora terei tempo de estar com as pessoas e desenvolver mais profissionais”, afirma a executiva, a quem Baggenstoss se refere como “embaixadora” da empresa em Florianópolis.

A Manchester tem sede em Joinville (SC) e conta com cerca de 17 mil clientes e 350 profissionais. Atualmente, o escritório está presente em 14 cidades, com planos de expandir nestas praças com contratações estratégicas e possíveis incorporações de outros escritórios. A empresa estuda também chegar a outras cidades no futuro.





Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 05/11/2024, às 09:01.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Publicidade

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.