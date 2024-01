Mesmo exonerado, Efrain Cruz deve seguir nos conselhos da Petrobras e EPE

Nome de Cruz constava na lista de indicados ao Conselho da Petrobras Foto: Sérgio Moraes/Reuters

Apesar de deixar o cargo de secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Efrain Cruz deve ser mantido por enquanto nos conselhos de administração da Petrobras e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), apurou o Broadcast. O nome de Cruz, inclusive, constava na lista enviada pelo governo na quarta-feira, 10, de indicados ao Conselho da Petrobras que serão eleitos na próxima Assembleia Geral Ordinária, prevista para abril.

A exoneração de Cruz pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 11. O motivo ainda não foi esclarecido pelo governo.

Rejeitado pelo Comitê de Pessoas da Petrobras, Cruz assumiu como membro do Conselho de Administração em abril do ano passado. A saída da secretaria do MME anula o impedimento apontado na época, já que não poderia ter acumulado os dois cargos.

