Mitre prepara primeiro prédio com a marca Daslu para 2024, nos Jardins

Depois de muitos anos como a principal marca de roupas de luxo da elite paulistana, a Daslu vai ganhar uma nova roupagem. A marca vai dar nome a um empreendimento imobiliário a ser lançado pela incorporadora Mitre no ano que vem. A companhia arrematou o direito de uso do nome da marca em um leilão da massa falida do grupo de moda, no ano passado, por R$ 10 milhões. A conclusão da operação e a transferência dos direitos aconteceu só em julho deste ano.

Agora, a Mitre dará vazão aos seus planos. O primeiro lançamento com a marca Daslu será um prédio de alto luxo que vai misturar quartos de hotel e apartamentos residenciais agregados a serviços de hospitalidade. O projeto ficará na Rua Chabad, nos Jardins, zona nobre da capital paulista. O valor geral de vendas (VGV) esperado é de aproximadamente R$ 500 milhões.

Recentemente, a Mitre contratou o executivo Leandro Cássio, que trabalhava no Palácio Tangará, para atuar como diretor de hospitalidade da incorporadora. Ele vai auxiliar na oferta de serviços sob demanda para os futuros clientes ricaços.

Prédio tende a ser vendido inteiro para um investidor

No entanto, o foco do negocia continua sendo a construção para a venda dos imóveis e não a exploração de aluguéis ou hospedagens, lembra o presidente da companhia, Fabrício Mitre, em entrevista à Coluna. Dessa forma, o prédio dos Jardins tende a ser vendido inteiro para um investidor da área. “Não planejamos virar empresa de ‘rental’. No momento certo, vamos vender essa parte”.

A Mitre também está negociando com empresas de luxo de fora do mercado imobiliário o lançamento de linhas de produtos que carreguem o nome Daslu, mediante pagamento de royalties. Vale lembrar que o leilão abrangeu um conjunto de 50 marcas do antigo grupo de moda, como Daslulu, Terraço Daslu, Daslu Vintage, Daslulabel, Villa Daslu e DasluShoe Space, entre outras, que oferecem desde itens para animais até artigos de decoração.

“Temos sido procurados por diversas marcas de alto luxo, em diversos segmentos, com intuito de parceira para linhas exclusivas. É algo que devemos explorar também”, diz o presidente da incorporadora, prevendo que algum acordo possa ser fechado em 2023, ou, no máximo em 2024.

Imóveis para classes média alta e alta

A Mitre é conhecida no mercado imobiliário paulistano por erguer prédios para a classe média-alta (faixa de R$ 9 mil a R$ 12 mil por metro quadrado) e para a faixa de alto padrão e luxo (R$ 12 mil a R$ 25 mil por metro quadrado). A incorporadora fez a abertura de capital em Bolsa há três, quando levantou cerca de R$ 1 bilhão junto a investidores.

Apesar da trajetória focada nos segmentos de maior poder aquisitivo, a empresa está avaliando entrar no programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), que passou por uma reformulação e ganhou incentivos. A atuação poderia ser por meio de terrenos e construção próprias - o que exigiria uma marca direcionada para esse público - ou parceria com outras incorporadoras do ramo. A ainda não foi decisão tomada, pondera o presidente. “As condições do programa ficaram bastante atrativas, então temos o dever de estudar”.





