Na volta aos escritórios em SP, Chucri Zaidan vê maior avanço desde 2017

A chamada taxa de vacância, que representa os espaços vagos em relação ao estoque de salas, caiu pelo segundo ano consecutivo, e fechou 2023 próxima de 23%, segundo dados de duas consultorias. Apesar das incertezas que ainda pairam nas empresas sobre o tema do trabalho híbrido, a expectativa é de que a ocupação siga em alta. No lado da oferta, a pandemia também reduziu a previsão de entregas futuras.

A percepção de retomada é vista com mais clareza nos mercados que mais sofreram o baque. No auge da pandemia, a região da Avenida Chucri Zaidan, na zona sul de São Paulo, viu os espaços vagos nas torres corporativas subir ao segundo maior nível já registrado, para 34,6% do total do estoque.

Taxa de vacância na região caiu para 31%

Em compensação, a região foi a que mais avançou em ocupação em toda a cidade, com 30,6 mil m2 de absorção líquida (saldo entre áreas alugadas e devolvidas) no acumulado de 2023. O número é equivalente a quatro campos de futebol e representa o maior nível desde 2017. Com o avanço, a vacância na região caiu para 31%, de acordo com levantamento da Newmark.

Os dados da JLL também confirmam o destaque da região e estimam uma absorção líquida de quase 50 mil m2, quando considerada também o entorno da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini. Em São Paulo como um todo, a JLL estima que o mercado de escritórios absorveu quase 67 mil m2 no quarto trimestre, equivalente a nove campos de futebol.